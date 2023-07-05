Соперники вторично встречались на турнире. В матче группового раунда "сине-желтые" резервным составом сыграли вничью с испанцами (2:2). Однако цена полуфинального матча была слишком высокой, пишет 24 Канал.

Следите с нами Украина – Испания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023

Испанцы с первых минут захватили инициативу и создали несколько опасных моментов у ворот Анатолия Трубина. Однако открыли счет именно украинцы.

Михаил Мудрик совершил фирменный проход по флангу, накрутил финтами защитников "Фурии Рохи" и сделал передачу в штрафную. Мяч после рикошета попал к Бондаренко, который хладнокровно открыл счет в поединке. 1:0 – такого начала никто не ожидал.

Видео гола Бондаренко

Этот гол стал вторым для хавбека Шахтера на Евро-2023. На стадии четвертьфинала Бондаренко отличился шедевральным голом в ворота Франции.