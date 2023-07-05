Все внимание на Мудрику: тренер Испании U-21 раскрыл план на полуфинал Евро-2023 против Украины

Уже вечером 5 июля сборные Украины и Испании снова сыграют на молодежном Евро-2023. Однако в этот раз матч будет важнее, ведь это будет поединок за выход в финал соревнований.

Первая встреча между этими командами в групповом раунде завершилась боевой мировой 2:2. Обе сборные играли резервными составами, поэтому было сложно оценить настоящие силы обеих команд.

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Дения: Должны ценить работу его тренера, имеющего в составе Михаила

Главный тренер сборной Испании U-21 Санти Дэния открыл карты игры своей команды. Наставник рассказал, как его подопечные будут действовать против левого вингера сборной Украины U-21 Михаила Мудрика в полуфинале Евро-2023. В первой их встрече Михаил не играл.

Специалист объяснил, как нужно сыграть его команде, чтобы выйти в финал молодежного турнира.

Мы не собираемся персонально играть против Мудрика. Он отличный футболист и находится в системе игры всей сборной Украины. Должны ценить работу его тренера, имеющего в составе Михаила. Нам нужно работать во всех фазах, приступе, защите. Чтобы выйти в финал нужно сыграть идеальный матч. Нужно использовать подстраховку в игре с ним Мудриком и защищаться как команда,

– сказал тренер "Фурии Рохи".

Напомним, что из-за повреждений Мудрик отыграл на Евро-2023 только в одном поединке. В предыдущем матче 1/4 финала против Франции Михаил заработал на себе реализовавший Судаков пенальти и отдал классную голевую передачу на Георгия.

Левый вингер Челси помог команде Руслана Ротаня вырвать победу во Франции 3:1.

Полуфинал молодежного Евро-2023 Испания – Украина начнется 5 июля в 22:00 (по киевскому времени).

Отметим, что благодаря победе над французами подопечные Ротаня получили путевку на Олимпиаду-2024, где Руслан Петрович продолжит работать с "молодежкой" Украины.

В другом полуфинале Евро-2023, который начнется 5 июля в 19.00, болельщики узнают первого финалиста молодежного турнира. Им станет Израиль или Англия. Здесь больше шансов у команды "трех львов".