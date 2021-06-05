Испания – Португалия 0:0

Болельщиков ждал интересный поединок двух топовых сборных мира. Уже в первой 10-минутке испанцы могли открыть счет. Льоренте почти в штрафной получил мяч и готовился против с лету. Но в последнюю секунду защитник соперника снял мяч с ноги форварда Испании.

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В первой части игры португальцы забили гол. Но арбитр отменил взятие ворот от Фонте, который сфолил на сопернике во время верховой борьбы.

Удар Торреса головой пролетел рядом со стойкой. На перерыв команды ушли при "сухом" счете.

Нулевой тайм

В начале второй 45-минутки прекрасную возможность упустили хозяева. Мората пробил мимо ворот. Испанские футболисты активнее начали тайм. На передачу в штрафной откликнулся Сарабия и попытался отправить мяч под перекладину, но тот просвистел над воротами.

Опасностью ответил Жота. Диогу откликнулся на верховую передачу на границе вратарской, но сильным ударом головой он направил мяч над перекладиной.

Не слишком заметный в матче Роналду откликнулся на классную подачу со штрафного, которую выполнил Фернандеш, и с близкого расстояния мощно пробил головой мимо стойки. Не повезло испанцам. Торрес сыграл на добивании в штрафной, но его удар заблокировали защитники.

Мората уже в компенсированное время до поединка упустил еще один свой замечательный момент. Форвард мастерски укротил остроумный пас партнера в штрафной и пробил – перекладина спасла владения Португалии.

Команды так и не смогли размочить нули на табло – 0:0 "сухая" ничья. Матч не оправдал свои ожидания.

Испания – Португалия видеообзор