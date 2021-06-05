Іспанія – Португалія 0:0

На вболівальників чекав цікавий поєдинок двох топових збірних світу. Вже у першій 10-хвилинці іспанці могли відкрити рахунок. Льоренте майже у штрафному отримав м'яч та готувався проти з льоту. Але в останню секунду захисник суперника зняв м'яч з ноги форварда Іспанії.

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У першій частині гри португальці забили гол. Але арбітр скасував взяття воріт від Фонте, який сфолив на супернику під час верхової боротьби.

Удар Торреса головою пролетів поруч зі стійкою. На перерву команди пішли за "сухого" рахунку.

Нульовий тайм

На початку другої 45-хвилинки чудову нагоду змарнували господарі. Мората пробив повз ворота. Іспанські футболісти активніше розпочали тайм. На передачу у штрафному майданчику відгукнувся Сарабія і спробував відправити м'яч під поперечину, але той просвистів над воротами.

Небезпекою відповів Жота. Діогу відгукнувся на верхову передачу на межі воротарського майданчика, але сильним ударом головою він спрямував м'яч над поперечиною.

Не надто помітний у матчі Роналду відгукнувся на класну подачу зі штрафного, яку виконав Фернандеш, та з близької відстані потужно пробив головою повз стійку. Не пощастило й іспанцям. Торрес зіграв на добиванні у штрафному майданчику, але його удар заблокували захисники.

Мората вже у компенсований час до поєдинку змарнував ще один свій чудовий момент. Форвард майстерно приборкав дотепний пас партнера в штрафному майданчик та пробив – поперечина врятувала володіння Португалії.

Команди так і не змогли розмочити нулі на табло – 0:0 "суха" нічия. Матч не виправдав свої очікування.

Іспанія – Португалія відеоогляд