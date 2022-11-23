Подопечные Луиса Энрике уже с первых минут доказали, почему они были фаворитами матча еще перед стартовым свистком. На 11-й минуте счет во встрече стал 1:0 в пользу хозяев, пишет 24 канал .

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На поле есть только одна команда

"Пожар" в штрафной площадке костариканцев закончился ударом от Дани Ольмо, который лучше воспользовался путаницей.

Ровно 10 минут понадобилось испанцам, чтобы удвоить преимущество. Классная атака удалась команде Энрике. Альба идеально отдал на Асенсио, Марко ударом в одно касание удвоил преимущество "Ферии Рохи" - 2:0.

Под занавес первого тайма мяч третий раз побывал в воротах Кейлора Наваса. Ферран Торрес легко развел мяч и голкипера соперника по разным углам ворот. Ферран перехитрил вратаря.

Интересно, что все три гола были забиты с разницей в 10 минут. Отличный первый тайм от испанской сборной.