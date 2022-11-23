Підопічні Луїса Енріке вже з перших хвилин довели, чому саме вони були фаворитами матчу ще перед стартовим свистком. На 11-й хвилині рахунок у зустрічі став 1:0 на користь господарів, пише 24 канал.

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На полі є лише одна команда

"Пожежа" у штрафному майданчику костариканців закінчилась ударом від Дані Ольмо, який найкраще скористався плутаниною.

Рівно 10 хвилин знадобилось іспанцям, щоб подвоїти перевагу. Класна атака вдалась команді Енріке. Альба ідеально віддав на Асенсіо, Марко ударом в один дотик подвоїв перевагу "Ферії Рохи" – 2:0.

Під завісу першого тайму м'яч втретє побував у воротах Кейлора Наваса. Ферран Торрес легко розвів м'яч та голкіпера суперника по різних кутах воріт. Ферран перехитрив воротаря.

Цікаво, що усі три голи були забиті з різницею у 10 хвилин. Відмінний перший тайм від іспанської збірної.