Испания – Италия 2:1

Голы: Пино, 3, Хоселу, 88 – Иммобиле, 11 (пен)

В Лиге наций 2022-2023 определились финалисты турнира, пишет 24 канал. В среду Хорватия в результативном поединке прошла хозяев турнира Нидерланды.

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Во втором полуфинале сошлись между собой Испания и Италия. Эти команды два года назад уже дважды играли на стадиях 1/2 финала. На Евро итальянцы одержали верх в серии пенальти.

Уже в Лиге наций 2020-2021 сильнее оказались испанцы (2:1). В этот раз подопечные де ла Фуэнте тоже считались фаворитами в битве с чемпионами Европы.

Ударный старт команд

Уже на третьей минуте "фурия Роха" открыла счет благодаря обрезке Бонуччи. Защитник на ровном месте подарил мяч Пино, который хладнокровно реализовал выход один на один.

Однако уже через 8 минут Италия сравняла счет. Защитник испанцев Ле Норман подставил руку под удар Дзаньоло, через что арбитр назначил пенальти. Его реализовал Иммобиле.

Игра после этого немного успокоилась. Инициатива была на стороне Испании, но забить смогли итальянцы. Правда, гол Фраттези отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

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Испания снова в финале

После перерыва казалось, что команды не прочь перевести матч в овертайм. Больше этого хотела "Скуадра Адзурра", в то время как Испания продолжала искать моменты.

И его она нашла только на 88 минуте. Родри дали пробить с далекого расстояния. Мяч после двух рикошетов летел в руки Доннарума. Но перед ним неожиданно появился Хоселу, доставившему снаряд в ворота.

Таким образом, Испания во второй раз выходит в финал Лиги наций, где ее соперником будет сборная Хорватии. В 2021 году подопечные еще Луиса Энрике уступили Франции (1:2) из-за спорного гола Мбаппе в концовке.

Игра за трофей состоится в воскресенье, 18 июня, в Роттердаме. Начало – в 21:45 по киевскому времени. В этот же день Италия и Нидерланды сыграют в матче за третье место.

Видеообзор матча Испания – Италия: