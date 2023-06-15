Іспанія – Італія 2:1

Голи: Піно, 3, Хоселу, 88 – Іммобіле, 11 (пен)

У Лізі націй 2022-2023 визначились фіналісти турніру, пише 24 канал. У середу Хорватія у результативному поєдинку пройшла господарів турніру Нідерланди.

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У другому півфіналі зійшлись між собою Іспанія та Італія. Ці команди два роки тому вже двічі грали на стадіях 1/2 фіналу. На Євро італійці взяли гору в серії пенальті.

Натомість вже у Лізі націй 2020-2021 сильнішими виявились іспанці (2:1). Цього разу підопічні де ла Фуенте теж вважались фаворитами у битві з чемпіонами Європи.

Ударний старт команд

Вже на третій хвилині "фурія роха" відкрила рахунок завдяки обрізці Бонуччі. Захисник на рівному місці подарував м'яч Піно, який холоднокровно реалізував вихід сам-на-сам.

Проте вже за 8 хвилин Італія зрівняла рахунок. Захисник іспанців Ле Норман підставив руку під удар Дзаньоло, через шо арбітр призначив пенальті. Його реалізував Іммобіле.

Гра після цього заспокоїлась трохи. Ініціатива була на боці Іспанії, але забити змогли італійці. Правда, гол Фраттезі скасували після перегляду VAR через офсайд.

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Іспанія знову у фіналі

Після перерви здавалось, що команди не проти перевести матч в овертайм. Більше цього хотіла "Скуадра Адзурра", тоді як Іспанія продовжувала шукати моменти.

І його вона знайшла аж на 88 хвилині. Родрі дали пробити з дальньої відстані. М'яч після двох рикошетів летів до рук Доннарумми. Але перед ним несподівано з'явився Хоселу, який доправив снаряд у ворота.

Таким чином, Іспанія вдруге поспіль виходить у фінал Ліги націй, де її суперником буде збірна Хорватії. У 2021 році підопічні ще Луїса Енріке поступились Франції (1:2) через спірний гол Мбаппе в кінцівці.

Гра за трофей відбудеться у неділю, 18 червня, в Роттердамі. Початок – о 21:45 за київським часом. У той же день Італія та Нідерланди зіграють у матчі за третє місце.