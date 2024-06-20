Подарили соперникам победу: Италия минимально уступила Испании
В четверг, 20 июня, состоялись три встречи второго тура чемпионата Европы-2024. Завершил футбольную программу поединок между национальными командами Испании и Италии.
Испания – Италия 1:0
Гол: Калафиори, 55 (автогол).
Обе команды являются главными фаворитами Группы "В". В ней, кроме Испании и Италии, соревнуются также Хорватия и Албания, пишет 24 канал.
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Сейвы Доннарумы спасали Италию
Уже с первых минут Испания пыталась реализовать контратаку. На 2-й минуте Доннарума вытащил головой от Педри.
Впоследствии уже пыталась атаковать Италия, однако безрезультатно.
На 23-й минуте Мората хотел пробить с правого фланга, однако попал мячом прямо в голкипера сборной Италии. После этого Доннарума парировал еще один удар.
После этого команды, в основном, обменивались моментами. Лишь под конец первого тайма Доннарума в который раз совершил сейв, когда Руис пытался пробить перед штрафной площадкой.
Ошибка итальянцев вывела Испанию вперед
С первых минут второго тайма испанцы снова начали активное давление на соперника.
Уже на 55-й минуте Испания вышла вперед благодаря автоголу итальянца. После прострела Уильямса, Калафиори срезал мяч в пустые ворота.
Видео автогола Калафиори
Впоследствии Испания начала тотально доминировать на поле. Команда снова начала давить на соперника у его ворот, однако Доннарума продолжал спасать команду.
На 70-й минуте Уильямс попытался пробить в девятку, однако мяч попал в перекладину.
Вскоре Италия заработала угловой, который не реализовала, поскольку мяч забрал в руки голкипер Испании.
Впоследствии команды провели острые атаки, однако обе сборные не смогли забить голы. В который раз стоит отметить Доннаруму, который в напряженные моменты снова сумел спасти свою команду.
Таким образом, итальянцы потеряли очки в матче с испанцами.
Отметим, что сегодня также состоялись матчи Словения – Сербия (1:1) и Дания – Англия (1:1)