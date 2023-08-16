Без главных звезд турнира: определились финалистки женского чемпионата мира-2023

Женские коллективы проделали долгий путь в заветный финал. Осталось всего две сильнейшие сборные.

Испания и Англия сразятся за трофей женского чемпионата мира-2023. Главные звезды соревнований не смогут пыднеть над головой титул, пишет 24 Канал.

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Чемпионат мира-2023, проходящий в Австралии и Новой Зеландии, уже подходит к концу. Женские коллективы отдали много сил на футбольном поле, преодолев ряд препятствий, а вот до финального забега удалось добраться всего двум командам, а именно представителям Европы Испании и Англии.

Путь команд в финал

Звезды Мундиаля не добились высот на соревнованиях. Саманта Керр, которая является лицом FIFA 23, остановилась в шаге от мечты из сборной Австралии, а обладательница "Золотого мяча" Меган Рапино из США не смогла поставить вишенку на торте своей карьеры, вылетев в 1/8 финала, поскольку завершила футбольные выступления после ЧМ.

Сборная Испании заняла вторую позицию в квартете С, уступив команде из Японии, однако взяв верх над Замбией и Коста-Рикой. На всех стадиях плей-офф "Фурия Роха" пропускала, однако находила силы выйти в следующий раунд. В частности, в 1/8 финала испанки сокрушила Швейцарию (5:1), а в четвертьфинале и полуфинале победили с идентичным счетом (Нидерланды и Швецию соответственно). Испания впервые в своей истории вышла в финал женского чемпионата мира.

Видеообзор полуфинальной победы испанок над Швецией :

Англия в свою очередь увереннее стартовала на Мундиале, одержав три победы в группе, взяв первое место в квартете (сборная "трех львов" обыграла Данию, Китай и Гаити). И вот все матчи в плей-офф для команды из "Туманного Альбиона" дали сложно. В 1/8 английский коллектив минимально обыграл Нигерию (1:0), в четвертьфинале – Колумбию (2:1), а в шаге от финала "три льва" оказались сильнее хозяйки турнира Австралии (3:1). В результате, англичане также дебютируют в финале женского ЧМ (в 2019 году становились четвертыми).

Видеообзор победы Англии над Австралией в полуфинал:

Турнирная сетка соревнований / женский чемпионат мира

Напомним, что финал женского чемпионата мира-2023 между Испанией и Англией состоится 20 августа на "Олимпийском" стадионе в Сиднее. Оба коллектива получат возможность впервые поднять над председателем Кубок мира. Ранее это удавалось таким сборным, как США (1991, 1999, 2015, 2019), Норвегия (1995), Германия (2003, 2007) и Япония (2011).