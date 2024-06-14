Дебютный центральный матч Евро-2024: где смотреть поединок Испания – Хорватия

Во второй игровой день Евро-2024 по футболу (15 июня) запланированы сразу три матча, один из которых будет иметь статус центрального. Противостояние Испания – Хорватия откроет чемпионат Европы-2024 для группы "В".

Жребий свел в одну группу сразу две топовые европейские сборные – Испанию и Хорватию. "Фурия роха" уже трижды триумфовала на чемпионатах Европы (1963/1964, 2007/2008 и 2011/2012), поэтому будет бороться за свой четвертый в истории трофей, сообщает 24 Канал.

К теме Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Кто покажет один из центральных матчей старта Евро-2024

Зато Хорватия еще ни разу не побеждала на Евро. Поэтому есть к чему стремиться.

В истории лобовых противостояний Испании и Хорватии уже сыграно 10 поединков. В шести из них победу праздновали испанские футболисты. У хорватов в активе 3 победы. В очных встречах этих двух национальных команд зафиксирована лишь одна ничья. Была она еще в товарищеском матче далекого сезона-1999/2000, когда сборные расписали нулевую ничью.

Последний раз футбольное испано-хорватское противостояние было в финале Лиги наций 18 июня 2023-го года. В основное и дополнительное время команды не забивали. Поэтому сильнейшего определяли футболисты в серии пенальти, где точнее были игроки "Фурии Рохи" 4:5.

На чемпионатах Европы Испания и Хорватия трижды играли между собой:

Групповой раунд Евро-2012. Хорватия – Испания 0:1

Групповой этап Евро-2016. Хорватия – Испания 2:1

1/8 финала Евро-2020. Хорватия – Испания 3:5 (дополнительные таймы).

В Украине первое центральное противостояние Евро-2024 можно будет посмотреть с помощью медиасервиса MEGOGO, который покажет поединок в прямом эфире. Трансляция будет доступна по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Хорватия. Начало поединка в 19:00 (по Киеву).