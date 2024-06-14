Жереб звів в одну групу одразу дві топові європейські збірні – Іспанію та Хорватію. "Фурія роха" вже тричі тріумфувала на чемпіонатах Європи (1963/1964, 2007/2008 та 2011/2012), тому буде боротись за свій четвертий в історії трофей, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Хто покаже один із центральних матчів старту Євро-2024

Натомість Хорватія ще одного разу не перемагала на Євро. Тому є до чого прагнути.

В історії лобових протистоянь Іспанії та Хорватії вже зіграно 10 поєдинків. У шести із них перемогу святкували іспанські футболісти. У хорватів в активі 3 звитяги. В очних зустрічах цих двох національних команд зафіксована лише одна нічия. Була вона ще у товариському матчі далекого сезону-1999/2000, коли збірні розписали нульову нічию.

Востаннє футбольне іспансько-хорватське протистояння було у фіналі Ліги націй 18 червня 2023-го року. В основний та додатковий час команди не забивали. Тому сильнішого визначали футболісти у серії пенальті, де точнішими були гравці "Фурії Рохи" 4:5.

На чемпіонатах Європи Іспанія та Хорватія тричі грали між собою:

Груповий раунд Євро-2012. Хорватія – Іспанія 0:1

Груповий етап Євро-2016. Хорватія – Іспанія 2:1

1/8 фіналу Євро-2020. Хорватія – Іспанія 3:5 (додаткові тайми).

В Україні перше центральне протистояння Євро-2024 можна буде переглянути за допомогою медіасервісу MEGOGO, який покаже поєдинок у прямому ефірі. Трансляція буде доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Хорватія. Початок поєдинку о 19:00 (за Києвом).