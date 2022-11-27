В эти минуты Германия и Испания противостоят во втором туре группы Е на чемпионате мира. Игра критически важна для немцев, которые в первом туре проиграли Японии и оказались на грани вылета.

Следите с нами Испания – Германия: онлайн-трансляция матчи ЧМ-2022

В первом тайме Бундестим был острее, однако после перерыва наступательная активность немцев снизилась. Испанцы провели замены и вышли вперед.

На 63 минуте Альба сумел вырезать вышедший на замену классный прострел на Морату. Форвард Атлетико опередил Рюдигера и успел проткнуть мяч в ворота Нойера.

Видео гола Мораты:

Для Альваро это 29-й гол в 59-ти играх за "фурию роха". Этот гол позволил ему догнать в списке бомбардиров сборной к Фернандо Эрро и подняться на пятую строчку.