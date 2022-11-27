У ці хвилини Німеччина та Іспанія протистоять у другому турі групи Е на чемпіонаті світу. Гра є критично важливою для німців, які у першому турі програли Японії та опинились на межі вильоту.

Слідкуйте з нами Іспанія – Німеччина: онлайн-трансляція матчі ЧС-2022

У першому таймі Бундестім був гострішим, однак після перерви наступальна активність німців знизилась. Натомість іспанці провели заміни і вийшли вперед.

На 63 хвилині Альба зумів вирізати класний простріл на Морату, який вийшов на заміну. Форвард Атлетіко випередив Рюдігера і встиг проткнути м'яч у ворота Ноєра.

Відео голу Морати:

Для Альваро це 29-ий гол у 59-ти іграх за "фурію роху". Цей гол дозволив йому наздогнати у списку бомбардирів збірної до Фернандо Єрро та піднятись на п'яту сходинку.