Скандал на матче Испания – Германия: в УЕФА объяснили, почему арбитр не назначил пенальти

В УЕФА объяснили, почему Энтони Тейлор не назначил пенальти за попадание мяча в руку Марка Кукурелье. Об этом отмечали еще перед Евро-2024.

В пятницу, 5 июля, состоялись матчи четвертьфинала Евро-2024. На одном из них возник скандал, когда Энтони Тейлор не назначил 11-метровый удар в ворота Испании, после того, как мяч попал в руку Кукурельи.

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Почему судья не назначил пенальти

Перед стартом Евро-2024 председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти показывал видео, на примере которых объяснял, почему не будет назначаться 11-метровый удар.

В одном из примеров ситуация была похожа на ту, которая случилась во время матча Испания – Германия в четвертьфинале Еворо-2024. На 106-й минуте после удара Мусиалы по воротам, мяч попал в руку Кукурелье в штрафной площадке, однако арбитр Энтони Тейлор и его команда решили не назначать пенальти в ворота Испании.

Розетти накануне турнира отмечал, что в таких случаях не будут назначать 11-метровый, поскольку рука находится близко к телу в естественном положении и игрок пытается избежать контакта с мячом.

Отметим, что в полуфинале Испания встретится с Францией. Матч состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.