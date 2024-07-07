У п'ятницю, 5 липня, відбулися матчі чвертьфіналу Євро-2024. На одному з них виник скандал, коли Ентоні Тейлор не призначив 11-метровий удар у ворота Іспанії, після того, як м'яч влучив у руку Кукурельї.

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Чому суддя не призначив пенальті

Перед стартом Євро-2024 голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті показував відео, на прикладі яких пояснював, чому не буде призначатися 11-метровий удар.

В одному з прикладів ситуація була схожа на ту, яка трапилася під час матчу Іспанія – Німеччина у чвертьфіналі Єворо-2024. На 106-й хвилині після удару Мусіали по воротах, м'яч влучив у руку Кукурельї в штрафному майданчику, однак арбітр Ентоні Тейлор та його команда вирішили не призначати пенальті у ворота Іспанії.

Розетті напередодні турніру зазначав, що у таких випадках не призначатимуть 11-метровий, оскільки рука перебуває близько до тіла в природному положенні і гравець намагається уникнути контакту з м'ячем.

Відзначимо, що у півфіналі Іспанія зустрінеться з Францією. Матч відбудеться 9 липня о 22:00 за київським часом.