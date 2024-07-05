Битва фаворитов Евро-2024: видео всех голов четвертьфинального матча Испания – Германия

В пятницу, 5 июля, происходит поединок, который многие эксперты называют скрытым финалом. Хозяева чемпионата Европы в 1/4 финала встречаются со звездными испанцами.

Стартовый свисток на "MHPArena" в Штутгарте прозвучал в 19:00. Его сделал английский рефери Энтони Тейлор, пишет 24 Канал.

Читайте также Досрочный финал Евро-2024: онлайн-трансляция матча Испания – Германия

Испания открывает счет в матче

52-й минуте Ламин Ямаль отдал передачу в центр штрафной площадки и Ольмо пробил в дальний угол.

Видео гола Испании

Германия сравнивает счет

В конце второго тайма Миттельштедт подал с левого фланга на Киммиха, а тот сбросил на Вирца. Германия спасается на последних минутах.

Гол Вирца: смотрите видео

Второй гол от Испании в экстратайме

Ольмо сделал подачу с левого фланга и Мерино завершил головой.

Отметим, что сегодня, 5 июля, состоится также матч Португалия - Франция в 22:00 по киевскому времени.