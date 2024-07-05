Стартовий свисток на "MHPArena" у Штутгарті пролунав о 19:00. Його зробив англійський рефері Ентоні Тейлор, пише 24 Канал.

Читайте також Достроковий фінал Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Німеччина