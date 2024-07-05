Стартовий свисток на "MHPArena" у Штутгарті пролунав о 19:00. Його зробив англійський рефері Ентоні Тейлор, пише 24 Канал.
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У п'ятницю, 5 липня, відбувається поєдинок, який багато експертів називають прихованим фіналом. Господарі чемпіонату Європи в 1/4 фіналу зустрічаються з зірковими іспанцями.
Стартовий свисток на "MHPArena" у Штутгарті пролунав о 19:00. Його зробив англійський рефері Ентоні Тейлор, пише 24 Канал.
Читайте також Достроковий фінал Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Німеччина