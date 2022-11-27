Испания – Германия: онлайн-трансляция матчи ЧМ-2022

Сборные Испании и Германии свой матч чемпионата мира 2022 года друг против друга проведут в воскресенье, 27 ноября. Игра начнется в 21:00. Онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте 24 канала

Испания и Германия оказались в одной группе на чемпионате мира. Но на турнире стартовали по-разному. Испанцы забили семь голов Коста-Рике и победили. Немцы тоже могли побеждать с таким счетом, нанеся по воротам японцев 25 ударов за матчи (девять из них – в створ). Но во втором тайме дважды пропустили и проиграли. При этом забивали в ворота немцев игроки, выступающие в немецкой Бундеслиге.

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Следовательно, если Германия уступит испанцам, а японцы не проиграют Коста-Рике, то "бундестим" уже после этого матча будут вынуждены покупать билеты домой после групповой стадии. На предыдущем Мундиале они тоже не смогли преодолеть групповой этап.

Важно! Матч Испания – Германия не будет доступен в прямом эфире на платформах "Суспильного". На местных телеканалах "Суспильного" матч покажут в повторе, а на сайте "Суспильне Спорт" будет доступна полная запись матча уже после игры. Вживую матч можно будет посмотреть только на платформе Megogo, но при наличии подписки. Также этот матч будет в эфире "Радио Проминь".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Германия. Она будет доступна в этой новости.

Испания – Германия онлайн