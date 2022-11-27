Іспанія та Німеччина потрапили в одну групу на чемпіонаті світу. Але на турнірі стартували по-різному. Іспанці забили сім голів Коста-Риці та перемогли. Німці теж могли перемагати з таким рахунком, завдавши по воротах японців 25 ударів за матчі (дев'ять з них – у площину). Натомість у другому таймі двічі пропустили та програли. При цьому забивали у ворота німців гравці, які виступають в німецькій Бундеслізі.
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Відтак якщо Німеччина поступиться іспанцям, а японці не програють Коста-Риці, то "бундестім" вже після цього матчу будуть змушені купувати квитки додому одразу після групової стадії. На попередньому Мундіалі вони теж не зуміли подолати груповий етап.
Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Німеччина. Вона буде доступна в цій новині.
Іспанія – Німеччина онлайн