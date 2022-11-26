У неділю, 27 листопада, відбудеться центральна гра другого туру групи Е на чемпіонаті світу 2022. Лідер квартету Іспанія протистоятиме одній з невдах старту Німеччині, пише 24 канал.

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Несподівана поразка від Японії поставила команду Фліка у вкрай скрутне становище. По суті, лише перемога над "фурією рохою" залишить Німеччину в боротьбі за прохід в 1/8 фіналу.

Самі ж іспанці показали свою силу в першому матчі, відправивши сім "сухих" м'ячів у ворота Коста-Рики. Варто робити скидку на опонента, проте підопічні Енріке явно знаходяться в доброму гуміорі.

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Нічия точно буде на руку "фурії росі", адже велика різниця голів навряд чи дозволить німцям у підсумку обійти їх. Втім для Іспанії буде вкрай важливо зайняти перше місце у квартеті.

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Тим часом, букмекери визначились із котируваннями на поєдинок. За їх версією, невеличким фаворитом гри є Іспанія. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса Енріке становить 2,42.

Водночас на нічию можна поставити за 3,65, а на німців – за 2,95. При цьому букмекери вірять в те, що обидві команди заб'ють – 1,62. Також визначені і головні фаворити на те, хто відзначиться у поєдинку:

Альваро Мората (Іспанія) – 2,50

Ансу Фаті (Іспанія) – 2,75

Ферран Торрес (Іспанія) – 3,10

Карлос Солер (Іспанія) – 3,40

Лерой Сане (Німеччина) – 3,50

Марко Асенсіо (Іспанія) – 3,75

Серж Гнабрі (Німеччина) – 3,75

Джамал Мусіала (Німеччина) – 3,85

Кай Хаверц (Німеччина) – 4,00

Ілкай Гюндоган (Німеччина) – 4,40

Історія зустрічей. Іспанія та НІмеччина відіграли 25 очних зустрічей. На рахунку німців 9 перемог, іспанців – 8, ще шість матчів завершились внічию. На чемпіонатах світу +2=1-1 на користь Німеччини. В останній очній грі "фурія роха" рознесла Бундестім з рахунком 6:0 в Лізі націй 2020-2021.