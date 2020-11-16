Во вторник, 17 ноября, соперники Украины в группе Лиги наций – Испания и Германия – сыграют заключительный матч группового этапа. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч Лиги наций Испания – Германия начнется в 21:45. Команды сыграют в Севилье на "Олимпийском стадионе", пишет 24 канал.

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Где смотреть матч Испания – Германия

В Украине этот матч можно будет посмотреть двумя способами – по телевизору или онлайн.

Будет транслировать матч канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:35. Напомним, что этот канал доступен на следующих платформах: Oll TV, XTRA TV, Vega Telecom, Укртелеком, Воля, Киевстар и Vodafone.

Для тех, кто хочет смотреть матч Испания – Германия онлайн, есть возможность сделать это на платформе Oll TV. Доступ к трансляции требует регистрации и является платным. Можно оформить месячный абонемент на матчи каналов "Футбол 1/2/3" за 109 гривен. Большее количество спортивных каналов обойдется в 139 гривен (или 189 гривен с подпиской еще и на 200+ каналов).

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи сборной Украины, Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV".