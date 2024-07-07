Недовольны решением: тысячи людей подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия

Сотни тысяч людей подписали онлайн-петицию с требованием переиграть матч четвертьфинала Евро-2024 Испания – Германия. Болельщики недовольны решениями английского арбитра Энтони Тейлора.

В пятницу, 5 июля, на матче Испания – Германия произошел скандал. На 106-й минуте после удара Мусиалы по воротам, мяч попал в руку Кукурельи в штрафной площадке, однако арбитр Энтони Тейлор и его команда решили не назначать пенальти в ворота Испании.

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Много болельщиков подписало петицию с требованием переиграть матч

В петиции отмечается относительно многочисленных неправильных решений английского рефери, Энтони Тейлора, которые привели к поражению сборной Германии. Больше всего болельщиков разозлил момент на 106-й минуте, когда мяч попал в руку Кукурелье, а Тейлор отказался даже пересмотреть эпизод.

Петицию уже подписало более 300 тысяч человек.

В полуфинале Испания встретится с Францией. Матч состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в УЕФА объяснили причину решения арбитра. Это касается правила, которое приняли еще перед стартом Евро-2024.