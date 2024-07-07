У п'ятницю, 5 липня, на матчі Іспанія – Німеччина стався скандал. На 106-й хвилині після удару Мусіали по воротах, м'яч влучив у руку Кукурельї в штрафному майданчику, однак арбітр Ентоні Тейлор та його команда вирішили не призначати пенальті у ворота Іспанії.

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Багато вболівальників підписало петицію з вимогою переграти матч

У петиції зазначається щодо численних неправильних рішень англійського рефері, Ентоні Тейлора, які призвели до поразки збірної Німеччини. Найбільше вболівальників розлютив момент на 106-й хвилині, коли м'яч влучив у руку Кукурельї, а Тейлор відмовився навіть переглянути епізод.

Петицію вже підписало понад 300 тисяч людей.

Довідка. У півфіналі Іспанія зустрінеться з Францією. Матч відбудеться 9 липня о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що в УЄФА пояснили причину рішення арбітра. Це стосується правила, яке ухвалили ще перед стартом Євро-2024.