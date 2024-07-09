Обе команды больше всего стремятся завоевать путевку в финал Евро-2024. Матч состоится в Мюнхене на "Альянц Арене" в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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Первый гол от Франции

На 9-й минуте 0:1. Мбаппе сделал роскошную передачу с левого фланга и Муано направил мяч под дальнюю штангу.

Гол Муано: смотрите видео

Гол-красавчик от Ямаля

На 21-й минуте Мората оставил мяч перед штрафной и его подхватил Ямаль, который отправил мяч в левую девятку. Ламин Ямаль самым молодым автором забитого мяча.

Видео гола Испании

Автогол от Франции вывел Испанию вперед

Недолго счет был равным. На 25-й минуте Ямаль через центральную часть отдал пас Ольмо, однако удар заблокировали. После чего он пробил в дальний угол, а Кунде срезал в свои же ворота.

Автогол Кунде: видео

Отметим. что второй полуфинал состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени. Состязаться будут Нидерланды и Англия.