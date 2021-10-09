Поединок Испания – Франция состоится 10 октября в Милане на знаменитом стадионе "Сан-Сиро". Начало поединка в 21:45.

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Испания – Франция: где смотреть

Права на показ матчей сборных принадлежат каналам "Футбол 1,2,3". Матч Испания – Франция будет транслироваться на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона в 21:30.

Смотреть онлайн матч Испания – Франция можно на видеосервисе Oll.tv. На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.

Важно. Доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".