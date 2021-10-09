Поєдинок Іспанія – Франція відбудеться 10 жовтня у Мілані на легендарному стадіоні "Сан-Сіро". Початок поєдинку о 21:45.

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Іспанія – Франція: де дивитися

Права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". Матч Іспанія – Франція буде транслюватися на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону о 21:30.

Дивитися онлайн матч Іспанія – Франція можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.

Важливо. Доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".