Четвертое рекордное "золото": Испания победила Англию в финале Евро-2024

Испания и Англия сошлись в финальном матче Евро-2024. Обе команды были среди фаворитов турнира в начале и подошли к битве в Берлине в оптимальных составах.

Испания – Англия 2:1

Голы: Уильямс, 47, Оярсабаль, 85 – Палмер, 73

На чемпионате Европы-2024 отыграли финальный матч. В битве за трофей, которая прошла в Берлине, сошлись сборные Испании и Англии, пишет 24 Канал.

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Никто не хотел пропускать

Испанцы подошли к матчу в статусе небольшого фаворита. На турнире "Фурия роха" выиграла все шесть поединков. Зато Англия не была такой убедительной. Благодаря фарту и бойцовским качествам "Три льва" сумели пробиться в финал Евро-2024.

На решающий матч Испания и Англия вышли в оптимальных составах. В старте "Фурии рохи" вышел 17-летний Ямаль, который стал открытием турнира.

В первом тайме команды выбрали осторожный стиль игры. Соперники не форсировали событий и сосредоточились на защите собственных ворот.

Подопечные Луиса де ла Фуэте доминировали во владении мячом. Однако до обострений дело редко доходило.

В конце первого тайма Мората выбежал на свидание с голкипером. Однако защитник "Трех львов" вовремя вернулся и ликвидировал угрозу. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Результативные замены тренеров

В дебюте второго тайма испанцы избавились от "оков" на ногах и заиграли в привычный футбол. "Фурия роха" разыграла молниеносную атаку: Ямаль ассистировал Уильямсу, который пробил в неприкрытый Пикфордом угол ворот. 1:0 – испанцы повели в счете.

Видео гола Уильямса

Сразу же Дани Ольмо мог развить успех. Хавбек оказался на отличной позиции, но пробил рядом со стойкой.

А что же Англия? Подопечные Саутгейта ничего полезного не могли создать в атаке. Кейн был абсолютно исключен из игры защитниками испанцев. Тренер "трех львов" попытался переломить ход игры заменами.

Чутье Саутгейта не подвело. Палмер, заменивший Мейну, получил пас от Беллингема и мощно пробил с границы штрафной площадки. Мяч после шедеврального удара оказался в воротах Симона.

Видео гола Палмера

За девять минут до завершения основного времени Ямаль мог закрывать матч. Юный хавбек пробил по центру ворот, но Пикфорд невероятным сейвом спас свою команду.

И все же испанцы достигли своего. Куурелья выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, где ее замкнул Оярсабаль. Этот гол принес Испании "золото".

Видео гола Оярсабаля

В итоге сборная Испании одержала победу со счетом 2:1.

Видеообзор финала Испания – Англия

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