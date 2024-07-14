Финал Евро-2024: онлайн-трансляция матча Испания – Англия

Сборные Испании и Англии сыграют в решающей игре чемпионата Европы 14 июля 2024 года. Трансляцию игры в Берлине можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Чемпионат Европы-2024 по футболу подходит к своему концу. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье, 14 июля. В финале Евро-2024 за трофей поборются сборные Испании и Англии, пишет 24 Канал.

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Второй финал Англии

Команды рассматривались в качестве главных фаворитов Евро еще перед началом соревнования. Англия вообще обладает лучшим кадровым подбором игроков, поэтому и считалась основным претендентом на трофей.

Впрочем, в течение турнира команда Гарета Саутгейта играла довольно неубедительно. На групповой стадии англичане набрали лишь пять баллов в несложной компании из Дании, Словении и Сербии. А в плей-офф "три льва" вообще дважды были на волоске от вылета.

В игре со Словакией Англию спас чудо-гол Беллингема в компенсированное время. А в 1/4 финала пройти швейцарцев удалось только по пенальти. Однако игра против Нидерландов немного развеяла скепсис относительно игры англичан.

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Испанская мощь

Подопечные Саутгейта заслуженно попали во второй подряд финал Евро. Теперь их соперником будет грозная сборная Испании, которая, в отличие от Англии, показала суперкласс на этом турнире.

Команда де ла Фуэнте вынесла всех соперников по группе и Грузию в 1/8 финала. На последних же стадиях плей-офф испанцы играли более прагматично, но это было вызвано силой соперников. Однако проход Германии и Франции все равно был заслуженным – дважды по 2:1.

Победа на Евро-2024 может стать рекордной для Испании. "Фурия роха" трижды триумфовала на Евро, как и сборная Германии. В свою очередь англичане никогда не выигрывали континентальное первенство, для родоначальников это может быть дебютный триумф.

Ориентировочные составы:

Где смотреть матч

: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямал, Ольмо, Уильямс – Мората.: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи, Шоу – Райс, Мейну – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн.

Смотреть онлайн матч Испания – Англия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

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Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Англия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.