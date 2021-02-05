В пятницу, 5 февраля, футболисты донецкого Шахтера проведут заключительный контрольный спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Источник: 24 канал

Последним соперником дончан в новом году стал Борац, занимающий пятое место в чемпионате Боснии и Герцеговины.

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Стоит отметить возвращение в состав Исмаили, который из-за травмы крестообразных связок пол года находился в лазарете. Последний раз бразильский защитник играл за Шахтер еще в июне прошлого года.

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес.

Запасные: Пятов, Шевченко, Гриценко, Болбат, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Сиприано, Майкон, Антонио, Судаков, Тете, Соломон, Мудрик, Фернандо, Дентиньо, Вьюнник.

Шахтер – Борац: где смотреть

Спарринг стартует в 10: 00. Смотреть матч можно только на Shakhtar TV (доступный на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv, Divan.tv) и в клубном приложении Shakhtar Club.

Перед этим "горняки" расписали 4 ничьи (Лех, Лудогорец, Црвена Звезда и Мариуполь), а также одержали одну победу (Силекс) и потерпели одно поражение (Слован).