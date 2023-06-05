Известный алжирский футболист Исхак Белфодил попал в громкий скандал. 31-летний игрок был арестован в городе Эланкур на севере Франции (140 км от Парижа).

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Полиция задержала Исхака по подозрению в насилии. Вероятной жертвой преступления является его родная сестра, которой 15 лет. Исхак обвиняется в попытке задушить родственницу.

У нее нашли следы удушения, но в медицинской помощи она не нуждалась. Следователи заслушали позицию игрока и пока оставили его под стражей.

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Нападающий является питомцем Лиона, но успел поездить по многим командам – Болонья, Парма, Интер, Ливорно, Банияс, Стандард, Вердер, Хоффенхайм и Герта. С прошлого года Бельфодил выступает за Аль-Гарафу.

В 24 матчах за катарский клуб Исхак отличился восемью голами и четырьмя ассистами. Также на счету нападающего 17 матчей и два гола за сборную Алжира.