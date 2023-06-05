Відомий алжирський футболіст Ісхак Белфоділ потрапив у гучний скандал. 31-річний гравець був заарештований в місті Еланкур на півночі Франції (140 кілометрів від Парижу).

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Поліція затримала Ісхака за підозрою в насильстві. Ймовірною жертвою злочину є його рідна сестра, якій 15 років. Ісхак звинувачується у спробі задушити родичку.

У неї знайшли сліди удушення, але медичної допомоги вона не потребувала. Слідчі заслухали позицію гравця і поки залишили його під вартою.

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Нападник є вихованцем Ліона, але встиг поїздити по багатьом командам – Болонья, Парма, Інтер, Ліворно, Баніяс, Стандард, Вердер, Хоффенхайм та Герта. З минулого року Бельфоділ виступає за Аль-Гарафу.

У 24 матчах за катарський клуб Ісхак відзначився вісьмома голами та чотирма асистами. Також на рахунку нападника 17 матчів та два голи за збірну Алжиру.