Иронично слышать после допинга, – фигурист из США высмеял возмущение ОКР судейством на Олимпиаде

"Была настоящая драма – даже больше, чем я ожидал"

Американский фигурист Адам Риппон написал пост в твиттере, в котором рассказал о возмущении российской команды, которая на этой Олимпиаде из-за допингового скандала выступала под нейтральным флагом ОКР. Россияне впервые за 25 лет не смогли подняться на высшую ступень пьедестала.

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Риппон вспомнил в своем посте допинг-скандал с российскими спортсменами. Адам посетил соревнования по художественной гимнастике и был шокирован реакцией россиян после объявления итоговых результатов.

Сегодня ходил на художественную гимнастику, и там была настоящая драма – даже больше, чем я ожидал. Обручи летали, мячи падали, все плакали. Официальный аккаунт ОКР пишет в твиттере, что результаты несправедливы. Иронично для страны, которую, в общем-то, отстранили от Олимпиады из-за допинговых скандалов и которая теперь жалуется на несправедливость, невероятно. Это даже слишком, какой-то арт-поп,

– написал американский фигурист.