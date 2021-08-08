Иронично слышать после допинга, – фигурист из США высмеял возмущение ОКР судейством на Олимпиаде
Источник:твиттер Адама Риппона
Российская сборная по художественной гимнастике осталась недовольна судейством на Олимпиаде. Фигурист Адам Риппон прокомментировал сетования представителей ОКР.
"Была настоящая драма – даже больше, чем я ожидал"
Американский фигурист Адам Риппон написал пост в твиттере, в котором рассказал о возмущении российской команды, которая на этой Олимпиаде из-за допингового скандала выступала под нейтральным флагом ОКР. Россияне впервые за 25 лет не смогли подняться на высшую ступень пьедестала.
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Риппон вспомнил в своем посте допинг-скандал с российскими спортсменами. Адам посетил соревнования по художественной гимнастике и был шокирован реакцией россиян после объявления итоговых результатов.
Сегодня ходил на художественную гимнастику, и там была настоящая драма – даже больше, чем я ожидал. Обручи летали, мячи падали, все плакали. Официальный аккаунт ОКР пишет в твиттере, что результаты несправедливы. Иронично для страны, которую, в общем-то, отстранили от Олимпиады из-за допинговых скандалов и которая теперь жалуется на несправедливость, невероятно. Это даже слишком, какой-то арт-поп,
– написал американский фигурист.
Почему у русских "горит" после выступления гимнасток
Представительницы ОКР завершили выступление в групповом многоборье на втором месте. А перед этим их гимнастка Диана Аверина завоевала "серебро" Олимпийских игр в личном многоборье. Все художественные гимнастки делали ошибки в финале, но в России решили не обращать внимания на потери предметов у своих спортсменок, а выделяли только соперниц.
После выступления главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова назвала такое судейство позорным. А известная наставница по фигурному катанию Татьяна Тарасова обозвала судей бандитами.
- Отметим, что более 20 лет на всех Олимпийских играх торжествовали россияне. Еще в далеком 1996 году победу в гимнастике завоевывала украинка Екатерина Серебрянская.