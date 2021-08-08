"Була справжня драма – навіть більше, ніж я очікував" Американський фігурист Адам Ріппон написав пост у твітері, у якому розповів про обурення російської команди, яка на цій Олімпіаді через допінговий скандал виступала під нейтральним прапором ОКР. Росіяни вперше за 25 років не змогли підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу. До теми Росіянки вперше за 25 років – без "золота" у художній гімнастиці на Олімпіаді: у Росії "палає"

Ріппон пригадав у своєму пості допінг-скандал із російськими спортсменами. Адам відвідав змагання із художньої гімнастики та був шокований реакцією росіян після оголошення підсумкових результатів.

Сьогодні ходив на художню гімнастику, і там була справжня драма – навіть більше, ніж я очікував. Обручі літали, м'ячі падали, всі плакали. Офіційний акаунт ОКР пише у твітері, що результати несправедливі. Іронічно для країни, яку, взагалі-то, відсторонили від Олімпіади через допінгові скандали і яка тепер скаржиться на несправедливість, неймовірно. Це навіть занадто, якийсь арт-поп,

– написав американський фігурист.

Чому у росіян "горить" після виступу гімнасток

Представниці ОКР завершили виступ у груповому багатоборстві на другому місці. А перед цим їх гімнастка Діана Аверіна здобула "срібло" Олімпійських ігор в особистому багатоборстві. Усі художні гімнастки робили помилки у фіналі, але у Росії вирішили не звертати уваги на втрати предметів у своїх спортсменок, а виділяли лише суперниць.

Після виступу головна тренерка збірної Ірина Вінер-Усманова назвала таке суддівство ганебним. А відома наставниця з фігурного катання Тетяна Тарасова обізвала суддів бандитами.