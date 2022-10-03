Ирландская ассоциация бокса поддержала Украину и призвала к новым перевыборам президента IBA

В конце сентября должны пройти перевыборы нового президента Международной ассоциации любительского бокса. Однако этого так и не произошло – россиянин Умар Кремлев сохранил свой пост.

Ирландская ассоциация спортивного бокса опубликовала официальную позицию по поводу запрета деятельности ФБУ и запрета украинцам выступать на юниорском ЧЕ под флагом Украины.

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Почему выборы IBA все же должны состояться

"Ирландская ассоциация спортивного бокса решительно и безоговорочно осуждает незаконное устранение ФБУ от мирового руководящего органа IBA. Факт, что IBA приостановила работу ФБУ по вмешательству правительства, свидетельствует о постоянной уязвимости мирового руководящего органа бокса перед внешними силами и влиянием. поддержку этих утверждений.

Бокс не входит в список видов спорта Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Сотрудники IBA прекрасно проинформированы об этих проблемах и шагах, необходимых для их решения. Международная ассоциация боксеров, похоже, выбирает путь находиться вне олимпийского бокса. Поэтому мы призываем к новым президентским выборам IBA при первой же возможности", – говорится в сообщении.

Скандал с участием украинцев

Скандал по Украине разгорелся в первый день юниорского чемпионата Европы по боксу.

Национальную команду заставили выступать под нейтральным флагом. А все из-за ситуации в отношении президента Федерации бокса Украины.

В Международной боксерской ассоциации считают, что главой ФБУ является Владимир Продивус, в то же время вице-президент IBA. Но Министерство молодежи и спорта Украины таким считает Кирилла Шевченко. Поэтому из-за "вмешательства правительства" в IBA решили отстранить Федерацию бокса Украины от деятельности.

Олимпийские игры

Организаторы Олимпийских игр-2028 решили не включать бокс в соревновательную программу.

В СМИ сообщают, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил принять это решение из- за зависимости Международной боксерской ассоциации (IBA) от российской энергетической компании "Газпром".

Российский функционер Умар Кремлев - президент Международной боксерской ассоциации.