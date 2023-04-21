Три золота в копилку Украины: Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой на ЧЕ по тяжелой атлетике

Спортсменка из Харькова уверенно выиграла соревнования в рывке, а также на один килограмм опередила соперницу из Турции в толчке. Это принесло ей уверенную победу в турнире до 81 килограмма.

В армянском Ереване проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года. Украину представляют 17 спортсменов, среди которых пять мужчин и двенадцать женщин, пишет 24 канал.

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Турнир очень успешный для представителей Украины, ведь наша сборная к субботе выиграла 13 медалей. Новый успех подчинился Ирине Дехе, которая в седьмой игровой день взяла три золотых медали.

26-летняя харьковчанка удачно выступила в соревнованиях до 81 килограмма. Ирина с первой попытки подняла 115 кг, а у следующих двух улучшила показатель до 123-х. В толчке конкуренцию украинцы составила Дилара Нарин из Турции.

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В то время как Деха взяла вес 135 кг, соперница усилила всего на килограмм меньше. При этом Дилара пыталась покорить 137 килограммов, но попытка получилась неудачной. Таким образом, Ирина стала абсолютной чемпионкой турнира и принесли три золота в нашу копилку.

Результаты женских соревнований на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 81 килограмма: