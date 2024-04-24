"Проявляет лидерские качества": тренер Борнмута отметил стремительный прогресс Забарного

Илья Забарный в январе 2023 года перешел из киевского Динамо в Борнмут. За это время он успел адаптироваться к Англии и стать одним из лидеров своей команды.

Он является стабильным игроком основного состава и имеет уважение и любовь среди фанатов "вишен". Недавно они посвятили украинцу песню, перепев хит легендарной Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody".

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Замечательный сезон для Ильи

Главный тренер Борнмута Андони Ираола прокомментировал это событие. Он также высказался относительно сложного начала карьеры 21-летнего защитника своей команды.

Да, я слышал, что болельщики пели песню о Забарном. Я не сильно понял, что они пели, но я знаю, что там что-то про Илью. Я думаю, что это хорошо, особенно для него. Он пришел сюда 18 месяцев назад, и, конечно, у него был период адаптации. Прошлый сезон не был легким для него, в том числе из-за травмы. Из-за травмы он сыграл не так много, как хотел бы,

– сказал испанец.

Именно под руководством Ираолы, который возглавил "вишен" перед сезоном-2023/2024, футболист сборной Украины закрепился в основном составе. Тренер отметил прогресс Забарного и заверил, что это еще не максимум для него и украинец имеет возможность выйти на новый уровень.

Я думаю, что этот сезон очень хороший для него. Он чувствует уверенность, проявляет лидерские качества, больше разговаривает. Он идеально владеет английским и может коммуницировать с партнерами. Он должен продолжать, потому что ему до сих пор есть куда расти. Учитывая его возраст и уровень, все очень хорошо,

– заявил Ираола.

Отметим, что в нынешнем сезоне Илья Забарный провел 33 матча в АПЛ, не пропустил ни одной игровой минуты в этом розыгрыше чемпионата. На его счету 1 забитый мяч.

. В марте украинский защитник стал лучшим игроком месяца в Борнмуте.

Сейчас команда Забарного занимает тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ и уже обеспечила сохранение прописки в элитном дивизионе. Следующий поединок "вишни" проведут 24 апреля на выезде против Вулверхэмптона. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.