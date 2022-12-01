В Иране полиция застрелила футбольного фаната, который радовался вылету своей сборной из ЧМ

В Иране продолжает твориться хаос. Полиция застрелила Мехрана Самака, после поражения Ирана сборной США (1:0) публично праздновал такое событие. Правоохранители выстрелили антифанату в голову.

В Иране вылет их сборной с чемпионата мира-2022 символизирует победу добра над злом. Это стало причиной новой волны протестов, которые власти Ирана пытаются подавить.

Громкий протест

27-летний Мехран Самака находился у себя в автомобиле, когда раздался финальный свисток матча между Ираном и США. Человек с желанием передать свое восхищение от поражения своего государства нажал на сигнальный гудок. Этим он привлек к себе излишнее внимание, что и стоило ему жизни.

Горькая потеря

Мехран Самака также был хорошим знакомым футболисту сборной Ирана Саиду Эзатолахи. В детстве они вместе играли за юношескую футбольную команду своего города. Футболист описал свои эмоции и верит, что скоро правда овладеет миром.

"После вчерашней горькой потери новость о твоей смерти зажгла мое сердце. Когда-то маски спадут, все узнают правду. Это не то, чего заслуживает наша молодежь. Это не то, чего заслуживает наша нация", - написал футболист у себя в Инстаграм.

Ранее сборная Ирана отказалась петь свой гимн перед матчем чемпионата мира, а фанаты освистали главную песню государства. Впоследствии Катар подал списки властям Ирана людей, посетивших мундиаль. Иран хочет наказать непослушников.