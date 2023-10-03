Скандал в азиатской Лиге чемпионов: команда Бензема отказалась играть из-за статуи друга России

Поединок 2-го тура азиатской Лиги чемпионов между иранским Сепаханом и саудовским Аль-Иттихадом не состоялся. Команда гостей не вышла на поле из-за провокации принимающей стороны.

2 октября в иранском городе Исфахан должен был состояться поединок между Сепаханом и Аль-Иттихадом. Однако гости отказались выходить на поле из-за статуи военного деятеля Касема Сулеймани.

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Бюст Сулеймани был установлен у самого поля. Требования гостей убрать статую завершились ничем. Команда Аль-Аттихад отказалась выходить на поле стадиона и отправилась в аэропорт.

Бюст Сулеймани на стадионе / twitter.com/SaudiPLf

Кто такой Сулеймани

Камер Сулеймани был командующим Корпусом Стражей исламской революции.

Иранский деятель считался главным идеологом политики иранской экспансии.

Одной из своих целей Сулеймани считал Саудовскую Аравию, а потому неудивительно, что Аль-Иттихад принципиально не захотел выходить на поле из-за его бюста.

В 2007 году ООН включила иранского военного деятеля в санкционный список. В США Сулеймани был включен в число террористов, обвиненных в заговоре с целью убить посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.

Войска под руководством Сулемани совершали нападения на американские военные базы.

Кроме того, Сулеймани был одним из основателей коалиции, в которую входила Россия. После смерти террориста Путин выразил недовольство вмешательством Америки.

В 2020 году США ликвидировали иранского генерала целенаправленным авиаударом.

. За саудовский Аль-Иттихад выступает французская суперзвезда Карим Бензема. В первом туре азиатской Лиги чемпионов "тигры" победили узбекский АГМК (3:0).