Збірні Ірану та США потрапили в одну групу на чемпіонаті світу 2022 в Катарі. І перед заключним туром, в якому вони зіграють один проти одного, обидві команди претендують на вихід в 1/8 фіналу. Іран посідає другу сходинку у квартеті завдяки перемозі над Уельсом. США ж два матчі зіграло внічию, тому розмістилося на третій сходинці.

До теми Англія ще не гарантувала собі вихід з групи на ЧС-2022: як Іран, США чи Уельс можуть їм завадити

Переможець цього матчу гарантовано вийде в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Іран в цьому матчі може навіть задовільнити нічия. Окрім лише випадку, якщо в паралельному матчі Уельс не переможе Англію. Адже тоді одразу три команди будуть мати по чотири очки, і тоді вище місце посяде команда, яка матиме кращу різницю забитих-пропущених голів. Поки в Англії +4, тоді як в Ірану та Уельсу по -2. Тож будь-яка перемога валлійців скоротить цю різницю, у той час, як в англійців буде достатньо голів в запасі, хіба що вони програють з різницею в сім голів.

Матч Іран – США та Англія – Уельс відбуватимуться одночасно, щоб команди не знали про остаточні результати матчів своїх конкурентів в групі. Адже якби Іран та США зіграли внічию, то Англія б могла програти Уельсу з мінімальним рахунком та все одно залишитися на першому місці. Але якщо в матчі між американцями та іранцями буде перемога однієї з команд, то Англія у випадку поразки опуститься на друге місце.

Матч Іран – США розпочнеться о 21:00. Онлайн-трансляція цього матчу буде доступна на сайті "Суспільне Спорт". Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію для тих, хто не матиме змоги відслідковувати перебіг матчу Іран – США в прямому ефірі.

Онлайн-трансляція матчу Іран – США