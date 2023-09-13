Огненная гребля: Украина получила 11 медалей в день на Invictus Games

Наши ребята продолжают собирать награды на соревнованиях Invictus Games. В третий игровой день "сине-желтые" завоевали четыре золотые медали в гребле.

В немецком Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября продолжаются Invictus Games, пишет 24 канал. Участие в турнире принимают более 600 спортсменов из 22-х стран.

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Украина зажигает в гребле

В первые два дня Украина смогла получить целых десять медалей, в том числе и два золота. Впрочем, в третий игровой день наша команда смогла превзойти этот результат.

Украинцы получили 11 медалей и все – в гребле. Четыре из них были золотыми, их завоевали Николай Зарицкий, Назар Вознюк и дважды Владимир Товкис. Остальные семь наград были серебряными.

МЕДАЛЬ СПОРТСМЕН ВИД СПОРТА КАТЕГОРИЯ золото Владимир Товкис гонки на выносливость IR3 золото Владимир Товкис спринт IR3 золото Назар Вознюк гонки на выносливость IR4 золото Николай Зарицкий гонки на выносливость IR5 серебро Николай Зарицкий спринт IR5 серебро Олег Должок спринт IR3 серебро Назар Вознюк спринт IR4 серебро Юлия Шевчук гонки на выносливость IR5 серебро Юлия Шевчук спринт IR5 серебро Иван Молдун спринт IR2 серебро Максим Дмитрий спринт IR6

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Что такое Invictus Games

Соревнования были созданы в 2014 году в Великобритании самим принцем Гарри. Игры являются частью паралимпийского стиля, поскольку к ним допускаются раненые или ветераны военнослужащие. В программу Invictus Games входят 10 видов спорта:

стрельба из лука

легкая атлетика

гребли на тренажерах

паверлифтинг

плавание

велоспорт

волейбол сидя

баскетбол

регби на колясках

настольный теннис

Украина впервые выступила на соревнованиях в 2017 году. В состав нашей команды этого розыгрыша попали 25 спортсменов: военные и волонтеры ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческие батальоны.