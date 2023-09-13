Огненная гребля: Украина получила 11 медалей в день на Invictus Games
Наши ребята продолжают собирать награды на соревнованиях Invictus Games. В третий игровой день "сине-желтые" завоевали четыре золотые медали в гребле.
В немецком Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября продолжаются Invictus Games, пишет 24 канал. Участие в турнире принимают более 600 спортсменов из 22-х стран.
По теме Доминируем в легкой атлетике: Украина завоевала десять медалей за первые два дня Игр непокоренных
Украина зажигает в гребле
В первые два дня Украина смогла получить целых десять медалей, в том числе и два золота. Впрочем, в третий игровой день наша команда смогла превзойти этот результат.
Украинцы получили 11 медалей и все – в гребле. Четыре из них были золотыми, их завоевали Николай Зарицкий, Назар Вознюк и дважды Владимир Товкис. Остальные семь наград были серебряными.
|МЕДАЛЬ
|СПОРТСМЕН
|ВИД СПОРТА
|КАТЕГОРИЯ
|золото
|Владимир Товкис
|гонки на выносливость
|IR3
|золото
|Владимир Товкис
|спринт
|IR3
|золото
|Назар Вознюк
|гонки на выносливость
|IR4
|золото
|Николай Зарицкий
|гонки на выносливость
|IR5
|серебро
|Николай Зарицкий
|спринт
|IR5
|серебро
|Олег Должок
|спринт
|IR3
|серебро
|Назар Вознюк
|спринт
|IR4
|серебро
|Юлия Шевчук
|гонки на выносливость
|IR5
|серебро
|Юлия Шевчук
|спринт
|IR5
|серебро
|Иван Молдун
|спринт
|IR2
|серебро
|Максим Дмитрий
|спринт
|IR6
Читайте также Навсегда в строю: на войне погиб мастер спорта Александр Котынин
Что такое Invictus Games
Соревнования были созданы в 2014 году в Великобритании самим принцем Гарри. Игры являются частью паралимпийского стиля, поскольку к ним допускаются раненые или ветераны военнослужащие. В программу Invictus Games входят 10 видов спорта:
- стрельба из лука
- легкая атлетика
- гребли на тренажерах
- паверлифтинг
- плавание
- велоспорт
- волейбол сидя
- баскетбол
- регби на колясках
- настольный теннис
Украина впервые выступила на соревнованиях в 2017 году. В состав нашей команды этого розыгрыша попали 25 спортсменов: военные и волонтеры ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческие батальоны.