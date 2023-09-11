В Дюссельдорфе продолжаются очередные Invictus Games, пишет 24 канал. Турнир с участием более 600 спортсменов продлится до 16 сентября.

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Украина продолжает собирать медали

В первый соревновательный день Украина завоевала шесть медалей разного сорта. "Сине-желтые" продолжили дело и во второй игровой день. Четыре награды наши ребята завоевали в легкой атлетике.

В соревнованиях по толканию ядра в категории IF1 ветеран ВСУ Николай Зарицкий получил золото. Он стал единственным, кто превзошел результат 11 метров (11,03 м). Для него это уже вторая медаль на Играх.

Серебряные медали покорились Владимиру Гере и Максиму Дмитрашу. Первый был близок к победе в метании диска (IF7), тогда как предтавник Нацполиции добился успеха в прыжках в длину IJ5 (5,44 метра). Еще одну медаль завоевал нацгвардиец Виталий Бородавка – бронза в беге на 100 метров в категории IT7.

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Что такое Invictus Games

Соревнования были созданы в 2014 году в Великобритании самим принцем Гарри. Игры являются частью паралимпийского стиля, поскольку к ним допускаются раненые или ветераны военнослужащие. В программу Invictus Games входят 10 видов спорта:

стрельба из лука

легкая атлетика

гребли на тренажерах

паверлифтинг

плавание

велоспорт

волейбол сидя

баскетбол

регби на колясках

настольный теннис

Украина впервые выступила на соревнованиях в 2017 году. В состав нашей команды этого розыгрыша попали 25 спортсменов: военные и волонтеры ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческие батальоны.