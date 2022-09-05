Эмоции капитана национальной команды

В 1/8 украинцы сыграли против Нидерландов. Наша сборная не оставила шансов сопернику, одержав победу со счетом 0:3 (16:25, 19:25, 18:25), пишет 24 канал.

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Капитан сборной Украины Олег Плотницкий прокомментировал исторический матч для украинцев.

Это невероятно. Итог 5-летней работы игроков, тренерского штаба, персонала, федерации. Я уже почти начинаю плакать, потому что для нашей страны это важная победа. Нидерланды – очень сильная команда. На последнем чемпионате мира они были 9 – 12-ми. Это топовая сборная, но мы сыграли невероятно,

– сказал волейболист.

Игрок национальной команды выдал вас 12 блоков и 5 эйсов. Он рассказал, что повлияло на столь хороший показатель.

"О, я думаю, что мы отдохнули после матча в Польше, поэтому эта энергия начала выходить. Я не очень хорошо спал последние две ночи, потому что постоянно думал об этом матче. О блоках. Наш тренер фокусирует наше внимание на этом. Во время матча мы на 100% сосредоточены на том, что должны делать. Это результат", – заметил лидер сборной Украины.

В 1/4 украинцы встретятся против сборной Словении. Для будущего соперника "сине-желтых" это будет домашний матч, так что, скорее всего, трибуны будут полны.

Мы играли с Германией, тогда была тоже отличная атмосфера, мне понравилась. Я рад играть в такой атмосфере, которая будет в среду. Словенцы поддержат свою команду, для нас это тоже хорошо. Нам это тоже будет давать энергию. Это будет отличный матч,

– добавил Плотницкий.

Любопытно. Сборная Украины впервые за 24 года сыграла на чемпионате мира по волейболу. И впервые вышла в 1/8 финала. А после этого – и в четвертьфинал.