Не понимаю, как можно допускать страну-агрессорку к соревнованиям, – Магучих о планах МОК

Международный олимпийский комитет стал одним из величайших разочарований в мире спорта. МОК раздумывает, как вернуть российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.

Поговаривают даже о допуске к Олимпийским играм, которые в 2024 году состоятся во французском Париже. В эксклюзивном интервью 24 канала Ярослава Магучих поделилась своим мнением о скандальных планах МОК.

Интересно Магучих призналась, как отпразднует вожделенную победу Украины в войне против России

Магучих: Это действительно не укладывается в голове

Украинская легкоатлетка не понимает, как во время войны в Украине можно возвращать российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, где выступают атлеты из цивилизованных стран мира. К которым никак не относятся Россия и Белоруссия.

Сейчас все это дискуссия. Но я не понимаю, как можно допускать страну-агрессорку, которая убивает сейчас украинский народ, к международным соревнованиям, чтобы они выступали вместе с нами. Это действительно не укладывается в уме. Конечно, я как спортсменка против этого, пока у нас не закончится война, пока мы не вернем все наши территории. Пока невозможно возвращать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям,

– заявила Магучих.

Напомним, что МОК своими абсурдными заявлениями всколыхнул спортивное сообщество. Только российская и белорусская спортивные семьи одобрили такие мнения Комитета.

Однако после нескольких подобных заявлений все утихло. Теперь можем только догадываться, что еще придумает МОК в преддверии олимпийского года.

Отметим, что на предыдущей Олимпиаде-2020 в Токио Ярослава завоевала "бронзу", уступив россияне Мария Ласицкене и австралийцы Николи Олислагерс. В Париже-2024 украинцы прочат уже золотую медаль.