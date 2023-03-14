Магучих призналась, как отпразднует желанную победу Украины в войне против России

Ярослава Магучих издала невероятный медальный зимний сезон. Украинская легкоатлетка просто не оставляла шансов соперницам в борьбе за золотые награды.

В эксклюзивном интервью 24 канала Ярослава Магучих рассказала о своем визите домой посреди плотного спортивного графика. Легкоатлетка призналась, что провела две недели в Украине, где провела время в кругу самых родных.

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Магучих: Я очень жду, когда наступит этот мечтательный день

"Зимой удалось на две недели приехать в родной город Днепр. Это пришлось как раз на Новый год. Побыла немного дома, восстановилась, как физически, так и эмоционально. После чего уехала покорять соревнования", - ответила Ярослава.

Магучих является одной из украинских спортсменок, которые каждый раз приводят Украину к победе на спортивном фронте. Стрибунка в высоту рассказала о предстоящем дне победы Украины в войне против враждебной России.

Ярослава призналась, что хочет отпраздновать этот желанный день с родным народом. Но отметила, что каждый украинец должен не забывать, кто привел нашу страну к победе.

Я очень жду, когда настанет этот желанный день. Хочется отпраздновать его вместе со всей страной. Но, конечно, следует помнить, какой ценой мы выиграли эту войну против России. Мы никогда это не забудем и не простим,

– рассказала Магучих.

Напомним, что уже 384 дня ВСУ и украинский народ пытается вытолкать российского врага с наших территорий.

Отметим, что следующий старт Ярославы состоится только в мае. Украинская легкоатлетка готовится к нему на тренировочном сборе в испанской Валенсии.

В эксклюзивном интервью Ярослава Магучих рассказала о впечатлениях от победного чемпионата Европы-2023, "бронзе" Екатерины Табашник, планах МОК вернуть в соревнования Россию и Беларусь и многое другое.