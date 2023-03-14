В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Ярослава Магучіх розповіла про свій візит додому посеред щільного спортивного графіка. Легкоатлетка зізналась, що провела два тижні в Україні, де провела час у колі найрідніших.

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Магучіх: Я дуже чекаю, коли настане цей омріяний день

"Взимку вдалось на два тижні приїхати у рідне місто Дніпро. Це припало якраз на Новий рік. Побула трішки вдома, відновилась, як фізично, так і емоційно. Після чого поїхала підкорювати змагання", – відповіла Ярослава.

Магучіх є однією з тих українських спортсменок, які щоразу приводять Україну до перемоги на спортивному фронті. Стрибунка у висоту розповіла про майбутній день перемоги України у війні проти ворожої Росії.

Ярослава зізналась, що хоче відсвяткувати цей омріяний день з рідним народом. Але наголосила на тому, що кожен українець повинен не забувати, хто привів нашу країну до перемоги.

Я дуже чекаю, коли настане цей омріяний день. Хочеться відсвяткувати його разом із усією країною. Але, звичайно, потрібно пам’ятати, якою ціною ми виграли цю війну проти Росії. Ми ніколи це не забудемо і не пробачимо,

– розповіла Магучіх.

Нагадаємо, що вже 384 дні ЗСУ та український народ намагається випхати російського ворога з наших територій.

Відзначимо, що наступний старт Ярослави відбудеться аж у травні. Наразі українська легкоатлетка готується до нього на тренувальному зборі в іспанській Валенсії.

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