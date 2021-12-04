Интер забил гол в ворота Ромы прямым ударом с углового – мяч пролетел вратарю между ног: видео

Интер первый гол в ворота Ромы забил ударом с углового. Отличился Хакан Чалханоглу.

Унизительный гол для вратаря

В составе Интера подавать угловые в матче против Ромы доверили Хакану Чалханоглу. Первые попытки показались не слишком удачными. Но на 15-й минуте его подача стала результативной.

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Чалханоглу закрутил мяч с углового. Тот никого не задел, и с отскоком от газона пролетел между ног голкиперу, залетев в ворота.

Поэтому полузащитник забил "сухой лист" – так называется гол прямым ударом с углового.

Видео гола Чалханоглу