Уже 10 июня состоится финал Лиги чемпионов-2023. За главный трофей сезона поспорят английский Манчестер Сити и итальянский Интер.

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В решающей битве миланский клуб выйдет в обновленной форме. "Неррадзури" объявили о подписании контракта с новым спонсором – компанией "Paramount Pictures".



Новая форма Интера / instagram.com/inter

Логотип этого бренда будет красоваться на титульной стороне футболок Интера. Также лого американской корпорации будет на форме клуба и в последнем туре Серии А против Торино.

За права на спонсорство в этих двух играх Интер получит около 9 миллионов евро. Этим их партнерство не ограничивается, ведь со следующего сезона эмблема Paramount Pictures будет изображена на спине игроков Интера под номером.

Paramount Pictures – американская компания, занимающаяся созданием и распространением фильмов. Штаб-квартира находится в Голливуде. Среди самых известных фильмов - "Терминатор", "Индиана Джонс", "Крестный отец", "Шрек", "Мадагаскар", "Марвел", "Трансформеры", "Паранормальное явление".

Неудача с титульным спонсором

В последних матчах Интер играл в футболках без титульного спонсора. Прошлым летом клуб подписал соглашение с компанией "Digitalbits", специализирующейся на рынке криптовалют.

Впрочем, у нее возникли финансовые проблемы, из-за чего Интер не смог получить обещанные по контракту 25 миллионов евро. Теперь клуб будет искать нового титульного спонсора.

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Напомним, что в этом сезоне Интер уже выиграл Кубок и Суперкубок Италии. В чемпионате подопечные Симоне Индзаги идут третьими за тур в финиш и уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.