Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер играет решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против Интера на выезде. Начало матча в среду, 24 ноября, в 19:45.

Решающий матч Шахтера

В этом сезоне Лиги чемпионов Шахтер набрал лишь одно очко в домашнем матче как раз против Интера. Тогда игра закончилась вничью 0:0.

Это был третий матч подряд, когда команды сыграли друг против друга с таким счетом. Шахтер и Интер были в группе Лиги чемпионов и в прошлом сезоне. И тогда "горняки" оставили соперника без еврокубковой весны, опустив их на четвертое место в группе.

Стоящее Борьба за выход в плей-офф еврокубков: Шахтер сыграет решающий матч против Интера – прогноз

В этот раз ситуация почти полностью противоположная – Интер может сполна взять реванш и оставить "оранжево-черных" без еврокубков весной 2022 года. Для этого достаточно лишь не проиграть. Только победа даст шанс Шахтеру продолжить борьбу хотя бы за третье место в группе (при условии, что Шериф в параллельном матче проиграет дома Реалу).

Стартовые составы на матч

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.

Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко. Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Педриньо, Тете, Соломон, Фернандо

Текстовая онлайн-трансляция матча Интер – Шахтер