Решающий матч Шахтера
В этом сезоне Лиги чемпионов Шахтер набрал лишь одно очко в домашнем матче как раз против Интера. Тогда игра закончилась вничью 0:0.
Это был третий матч подряд, когда команды сыграли друг против друга с таким счетом. Шахтер и Интер были в группе Лиги чемпионов и в прошлом сезоне. И тогда "горняки" оставили соперника без еврокубковой весны, опустив их на четвертое место в группе.
Стоящее Борьба за выход в плей-офф еврокубков: Шахтер сыграет решающий матч против Интера – прогноз
В этот раз ситуация почти полностью противоположная – Интер может сполна взять реванш и оставить "оранжево-черных" без еврокубков весной 2022 года. Для этого достаточно лишь не проиграть. Только победа даст шанс Шахтеру продолжить борьбу хотя бы за третье место в группе (при условии, что Шериф в параллельном матче проиграет дома Реалу).
Стартовые составы на матч
- Интер: Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.
- Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Педриньо, Тете, Соломон, Фернандо
Текстовая онлайн-трансляция матча Интер – Шахтер